Франция отказалась признать представительство ДНР в Марселе

Франция отказалась официально признать представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которое откроется в Марселе в конце сентября. Об этом сообщается на сайте посольства Франции на Украине.

«Так называемый «представительский центр во Франции Донецкой Народной Республики» зарегистрирован в статусе общественного объединения согласно Закону 1901 году, что не требует предварительного разрешения», — говорится в сообщении. В посольстве отметили, что это объединение «не имеет дипломатического статуса и не может приобрести связанных с ним привилегий и иммунитетов».

В сообщении подчеркивается, что позиция французских властей остается неизменной. «Франция не признает сепаратистских образований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с которыми мы не имеем отношений», — говорится в сообщении.

«Несмотря на то, что цель объединения является незаконной, Министерство Европы и иностранных дел направили соответствующую информацию прокурору Республики», — отмечается в сообщении. В посольстве добавили, что Франция совместно с Германией задействованы в рамках Нормандского формата «для поиска мирного политического и длительного решения этого кризиса».

​О том, что в Марселе откроют представительский центр ДНР сообщило Донецкое агентство новостей 21 сентября. Открытие запланировано на 25 сентября. По информации агентства, центр «будет выполнять представительские функции, способствовать укреплению международного имиджа ДНР, расширению экономических и социокультурных связей».