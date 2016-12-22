В «Телеграфе» признали существование иска к экс-менеджеру «ВКонтакте»

В связанной с мессенджером Telegram Павла Дурова компании «Телеграф» признали существование иска к бывшему топ-менеджеру социальной сети «ВКонтакте» Антону Розенбергу на 100 млн руб. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на заявление компании (опубликовано в телеграм-канале Mash).

«Иск на 100 миллионов с нашей стороны был тактическим напоминанием о нелегальности избранной А.Розенбергом тактики шанта​​жа», — указывается в заявлении компании. В нем отмечается, что экс-сотрудник «ВКонтакте» угрожал «разгласить конфиденциальную информацию о деятельности компании» и требовал за свое молчание 30 млн руб. В «Телеграфе» также сообщили, что Розенберг отказался от мирового соглашения, получив 4 млн руб.

«Мы готовы были отозвать иск в любой момент, как только А.Розенберг перестанет наносить ущерб компании и угрожать нарушить взятые им на себя обязательства», — добавили в компании.

Розенберг 18 сентября разместил на платформе Medium статью, в которой речь шла о его увольнении из «Телеграфа» из-за личного конфликта с братом Павла Дурова Николаем. Розенберг утверждал, что Николай Дуров «втайне ненавидел» его из-за влюбленности в будущую жену топ-менеджеру Екатерину. Позднее она заявила, что речь в статье действительно идет о ней, и согласилась с ее содержанием.

Также Розенберг заявил, что компания «Телеграф» предъявила ему иск на сумму 100 млн руб. в качестве компенсации убытков из-за разглашения конфиденциальной информации. Кроме того, бывший топ-менеджер указал на наличие у Павла Дурова квартиры за 500 млн руб. в ЖК «Пятый элемент» и машины Maybach. Сам Дуров отверг все обвинения и назвал их «безосновательными». Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга 19 сентября отложил заседание по делу Розенберга до 17 октября. Отмечается, что следующее заседание будет закрытым.