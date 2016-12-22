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Совет Европы призвал Россию допустить Навального на выборы
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Совет Европы призвал Россию допустить Навального на выборы
Политика, 20:32
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Совет Европы призвал Россию допустить Навального на выборы

Комитет министров Совета Европы, ведущий надзор за исполнением решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признал, что российские власти продолжают нарушать права Алексея Навального. В частности, европейский орган призвал Москву обеспечить доступ политика к выборам, говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы, поступившем в распоряжение РБК.

ЕСПЧ в феврале 2016 года признал несправедливым первое решение российского суда по «делу «Кировлеса». Комитет министров Совета Европы отметил, что несмотря на это, российские власти продолжают ущемлять права политика в связи с судебным постановлением. Так, орган призвал российские власти «срочно принять меры для устранения последствий [принятого судебного решения], в частности запрета на то, чтобы господин Навальный баллотировался на выборах».

Комитет министров отметил, что российские власти после отмены приговора передали дело на повторное рассмотрение, при этом не было предусмотрено какой-либо компенсации за первое решение суда. Кроме того, в Совете Европы отметили, что после отмены приговора дело было вновь передано в тот же суд, несмотря на то, что он не смог обеспечить «справедливые слушания».

Продолжить рассмотрение дела «Навальный и Офицеров против России» Комитет министров постановил в декабре.

Навальный и Офицеров были признаны виновными в мошенничестве Ленинским судом Кирова в июле 2013 года. ЕСПЧ вынес решение о нарушении прав Навального и Офицерова при рассмотрении «дела «Кировлеса» в феврале 2016 года. После этого, в ноябре, Верховный суд отменил приговор политику и вернул дело на новое рассмотрение.

В феврале Ленинский суд Кирова вновь признал Навального виновным и приговорил к пяти годам колонии условно. В соответствии с российским законодательством, судимость Навального является препятствием для его регистрации на выборах президента в 2018 году.

Теги: Алексей Навальный , Совет Европы
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