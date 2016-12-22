Предправления Бинбанка заявил о стабилизации ситуации с клиентами

На фоне новостей о согласии Центробанка (ЦБ) на финансовое оздоровление Бинбанка ситуация с клиентами стабилизируется, рассказал председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович, говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК.

«Клиенты понимают, что у них нет оснований для беспокойства, поскольку поддержка ЦБ позволяет обеспечить непрерывность деятельности Бинбанка на рынке банковских услуг», — сказал он в четверг, 21 сентября.

По его словам, стабилизацию ситуации подтверждает динамика последних суток, согласно которой объем снятия средств в Бинбанке по сравнению с ситуацией днем ранее снизился в три раза. «При этом количество звонков клиентов в наш контакт-центр уменьшилось за сутки в пять раз. Многие вкладчики, которые вчера заказывали по телефону крупные суммы денег, сегодня перезванивали и отменяли свои заказы на позитивных новостях о банке», — рассказал Давыдович.

Он отметил, что важную роль в стабилизации ситуации сыграл не только информационный фон, но и профессиональная работа всех сотрудников банка. «Завтра мы ожидаем еще более позитивной динамики», — заключил предправления.

Ранее в четверг он уже заявлял, что у клиентов Бинбанка нет причин для беспокойства, об этом Давыдович написал у себя в Facebook. «Банк продолжает работать в обычном режиме, исполнять все свои обязательства, проводить платежи, выдавать и принимать вклады», — отметил он.

По оценкам ЦБ, отток средств физических и юридических лиц из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд руб., рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. По предварительным оценкам регулятора, потребность в докапитализации Бинбанка в настоящее время достигает 250–350 млрд руб.

Ранее 21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка. Процедура пройдет с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Согласно условиям, в результате санации Банк России становится основным инвестором, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in не применяется.