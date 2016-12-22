Участники встречи крупного бизнеса с Путиным назвали ее главный мотив

Ответом на «внешние вызовы» может стать смягчение налоговой политики внутри страны, говорили на встрече Путина с бизнесменами. В условиях «существующих ограничений» нужно повышать инвестклимат в России, признали участники встречи

Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов и объединений (Фото: администрация президента России)

«Общим месседжем» встречи президента Владимира Путина и представителей крупного российского бизнеса стал вопрос смягчения налоговой политики внутри страны. «Ответом на внешние вызовы может быть только увеличение свободы», — рассказал РБК участник встречи в Кремле, глава организации «Опора России» Александр Калинин.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, «главным мотивом» был вопрос, «как в условиях существующих ограничений безусловно важно повышать инвестиционный климат в России». Как сообщил РБК Шохин, на встрече с главой государства поднималась, в частности, тема предсказуемости фискальной нагрузки и недопустимости ее повышения. «В этом контексте упоминались такие вещи, как законопроект о неналоговых платежах, поскольку мы имеем общее понимание с правительством, что говорить надо о фискальной нагрузке в целом», — рассказал он.

По словам Шохина, также обсуждался «вопрос о специальных механизмах поддержки налоговых инвестиций: таких, как режим специнвестконтрактов, обложение налогом на движимое имущество в связи с тем, что здесь пока окончательного варианта законопроекта у правительства нет по льготе». «Бизнес поддерживает в принципе позицию Минэкономразвития, но мы понимаем, что будет какой-то компромисс, поэтому хотели бы поучаствовать, в том числе через дискуссию с президентом, о достижении приемлемого компромисса», — добавил он.

Обсуждался вопрос и о кадастровой оценке земли, сообщил глава РСПП. «Это тоже влияет на резкое повышение налога на недвижимость через высокую кадастровую оценку. Естественно, это иногда снижает инвестиционные возможности компании. В этой связи поднимался вопрос о том, чтобы считать эту совокупную фискальную нагрузку и не допускать ее повышения в будущем», — сказал Шохин.

По его словам, отдельно поднималась тема контролируемых иностранных компаний. «С одной стороны, бизнес просит ускорить принятие тех поправок, которые внес Минфин. В то же время есть ряд вопросов, которые мы хотели бы в ближайшее время пообсуждать, не тормозя законопроект Минфина», — сказал Шохин.

Встреча президента Владимира Путина и представителей бизнес-сообщества состоялась ранее в четверг, 21 сентября, в Кремле. В ней, в частности, приняли участие руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов​, председатель совета директоров «РуссНефти» Михаил Гуцериев, ​гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, основатель группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, глава «Транснефти» Николай Токарев, предправления «Роснано» Анатолий Чубайс, основатель инвестиционного холдинга «Нафта Москва» Сулейман Керимов.



В дискуссии с президентом приняли участие и руководители крупных российских банков. Так, в Кремль были приглашены председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин (ему президент по случаю дня рождения подарил наручные часы), а также председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.