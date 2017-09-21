Встреча бизнесменов с Владимиром Путиным

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с крупнейшими бизнесменами России. На встрече присутствовали 40 бизнесменов, совокупное состояние которых, по версии рейтинга Forbes, составило более $225,95 млрд.

Их во время встречи рассадили за столом в алфавитном порядке. Кто пришел на встречу — в фотогалерее РБК.