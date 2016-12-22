В «Опоре России» рассказали об оценке Путиным конфликта с «Сахалином-1»

Президент Владимир Путин считает, что конфликт по проекту «Сахалин-1» был решен в пользу американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil. Об этом заявил глава организации «Опора России» Александр Калинин, сообщает корреспондент РБК.

«Владимир Владимирович [на встрече с представителями бизнеса] сказал, что, несмотря на американские санкции и возможность их ввода, как раз конфликт был урегулирован больше даже в пользу ExxonMobil», — заявил Калинин. Встреча президента с российскими бизнесменами состоялась ранее в четверг, 21 сентября.

ExxonMobil подала иск к России на сумму в $500 млн в Стокгольмский арбитражный суд в марте 2015 года. Эти деньги корпорация потребовала за работу на нефтегазовом проекте «Сахалин-1», в частности, за переплату налога на прибыль.

В ExxonMobil считают, что после 2009 года корпорация платила налоги на прибыль по ставке в 35%, хотя в то время ставка официально снизилась до 20%. К 2017 году сумма иска выросла до $637 млн, поскольку корпорация продолжала выполнять свои обязательства по «Сахалину-1».

Стороны пришли к соглашению в апреле 2017 года. По данным источников РБК, ход делу дала встреча нового главы ExxonMobil Даррена Вудса с президентом Путиным в марте 2017 года.

В начале сентября российский лидер анонсировал решение спора с ExxonMobil. По словам Путина, экс-руководитель корпорации, а ныне госсекретарь США Рекс Тиллерсон «попал в плохую компанию», но не смог помешать сотрудничеству России и ExxonMobil.