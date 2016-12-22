Глава ЛУКОЙЛа прокомментировал схему «спасения» ЦБ «ФК Открытие»

Президент и совладелец нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов прокомментировал план Банка России (ЦБ) по предотвращению банкротства банка «ФК Открытие». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Сегодня банковский рынок находится под давлением. И решение, которое принял ЦБ, я считаю, наиболее объективно и гуманно по отношению к банковской системе. Это внушает уверенность другим банкам, что при такой схеме не пострадают рядовые вкладчики», — сказал Алекперов.

Он отметил, что продолжает хранить свои средства в «Открытии», а банк продолжает обслуживать зарплатную схему ЛУКОЙЛа. «Счета и мои личные в «Открытии», и компании. Сегодня вся зарплатная схема работает через банк «Открытие», потому что банк — преемник банка «Петрокоммерц», который присутствует во всех наших регионах, моногородах», — подчеркнул Алекперов.

ЦБ в конце августа сообщил о санации «Открытия» и введении временной администрации в банке. Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин объяснил необходимость проведения санации тем, что банк приобрел убыточную на рынке ОСАГО компанию «Росгосстрах» и провел «не совсем удачную» санацию банка «Траст».

Источники РБК 13 сентября сообщили, что президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов перейдет в руководство банка «Открытие». Позднее 14 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила переход Задорнова. По ее словам, он начнет работу в «Открытии» после завершения работы временной администрации банка.

ЦБ 15 сентября утвердил план по предупреждению банкротства «Открытия». План предусматривает докапитализацию кредитной организации и предоставление средств на поддержание ликвидности банка.

Из опубликованной отчетности «Открытия» по РСБУ на 1 сентября стало известно, что задолженность банка перед ЦБ выросла до 1,06 трлн руб. По словам аналитика рейтингового агентства АКРА Александра Проклова, на 1 августа долг «Открытия» перед Банком России составлял 338 млрд руб., а к концу августа он увеличился более чем на 700 млрд руб. «Вероятнее всего, это средства, предоставленные ЦБ для поддержки банка», — отмечал Проклов.

Задорнов 20 сентября в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что ЦБ предоставил «ФК Открытие» кредитную линию на сумму 1 трлн руб. Позднее он уточнил РБК, что «Открытие» в разной форме уже взяло у Банка России почти 1 трлн руб. «Это уже произошло, это прошлое, а не будущее», — подчеркнул Задорнов.