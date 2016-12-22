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Сечин и Евтушенков примут участие во встрече с Путиным
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Сечин и Евтушенков примут участие во встрече с Путиным
Политика, 16:12
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Сечин и Евтушенков примут участие во встрече с Путиным

Президент компании «Роснефть» Игорь Сечин и глава АФК «Система» Владимир Евтушенков примут участие во встрече представителей бизнеса и деловых объединений с президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, сообщает корреспондент РБК.

Сечин и Евтушенков ведут судебное разбирательство с мая 2017 года, когда «Роснефть» и принадлежащая ей «Башнефть» подали иск к АФК «Система».

«Роснефть» считает, что структуры «Системы», под контролем которой находилась «​​Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» при реорганизации башкирской компании три года назад, что привело к убыткам на сумму более 100 млрд руб. Изначально нефтекомпания требовала от АФК 106,6 млрд руб., однако затем сумма исковых требований выросла до 170,6 млрд руб.

Кроме них в списке участников предстоящей встречи числятся также руководители крупных нефтяных компаний, таких как «Газпром», ЛУКОЙЛ. «Газпром» будет представлять его глава Алексей Миллер, ЛУКОЙЛ — Вагит Алекперов.

Фото: Людмила Подобедова / РБК

Кроме того, на встречу с президентом приглашены председатель совета директоров «РуссНефти» Михаил Гуцериев, ​гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, основатель группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, глава «Транснефти» Николай Токарев, предправления «Роснано» Анатолий Чубайс, основатель инвестиционного холдинга «Нафта Москва» Сулейман Керимов.

На встрече будут представлены крупные российские банки. Так, на встречу приглашены председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, а также председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. Будет присутствовать также глава ВЭБа Сергей Горьков.

В списке участников встречи бизнесменов с президентом также указаны владелец «Русской платины» Муса Бажаев, председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, председатель совета директоров Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. В число приглашенных вошли также глава «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий, глава наблюдательного совета группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, председатель совета директоров компании «Рамблер» Александр Мамут, глава «Яндекса» Аркадий Волож.

В списке участников встречи также заявлены представители экономблока правительства: первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава Минфина Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник президента Андрей Белоусов.​

Теги: Владимир Путин , Игорь Сечин , Владимир Евтушенков , Бизнес
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