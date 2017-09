Группа «Черкизово» прокомментировала уголовное дело о неуплате налогов

Группа компаний «Черкизово» прокомментировала РБК уголовное дело об ущербе на 300 млн руб., открытое в отношении холдинга за неуплату налогов.

В компании заявили, что «Черкизово» является «добросовестным и одним из крупнейших налогоплательщиков».

«Группа «Черкизово» строго соблюдает требования законодательства, фискальных и контролирующих органов, всегда и в полном объеме своевременно платит все налоги. К ПАО «Группа «Черкизово» никогда не было претензий со стороны налоговых инстанций», — говорится в сообщении компании.

В «Черкизово» также рассказали, что «между фискальными органами и руководством группы» возникли «технические разногласия» из-за изменившейся практики в применении налоговых ставок при выплате дивидендов.

В «Черкизово» подчеркивают, что руководство компании не было своевременно проинформировано об этих изменениях, также на них не обратили внимание руководство группы и аудиторы компании.

«Как только компания была уведомлена о новых требованиях, применяемых ретроспективно, ПАО «Группа «Черкизово» незамедлительно оплатило начисленные налоги и пени на выплаченные дивиденды за все периоды и в полном объеме выполнило свои обязательства перед бюджетом РФ», — говорится в документе. Компания подчеркнула, что сейчас «активно взаимодействует» с налоговыми органами, чтобы уладить тот вопрос.

Ранее РБК сообщил, что МВД обвинило крупный российский агрохолдинг в выводе в офшор около 300 млн руб. и занижении налоговой ставки. По словам источника РБК в правоохранительных органах, речь идет о руководстве группы «Черкизово». В самой группе «Черкизово» за запрос РБК ответили, что в курсе ситуации.

В марте 2017 года на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе прошли обыски в связи с делом о хищении 16 млн руб. Позднее стало известно, что МВД России установило обстоятельства неисполнения обязанностей налогового агента руководством агрохолдинга «Михайловский», в результате чего государство недополучило около 300 млн руб. налогов. По версии следствия, деньги были выведены в офшор руководством группы «Черкизово», которая владеет агрохолдингом, рассказал источник РБК в МВД и подтвердил еще один собеседник в ведомстве.

​​Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ) входит в ПАО «Группа «Черкизово». Кроме того, в группу в ПАО «Группа «Черкизово» входит восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, пять мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», совладельцами группы являются зарегистрированная на Бермудских островах MB Kapital Partners Ltd, американский The Bank of New York Mellon, ООО «УК «Михайловский», CG Marketing and Finance Ltd, ЗАО «Моссельпром», а также три частных лица: Людмила Михайлова, Евгений Михайлов и Юрий Дьячук.