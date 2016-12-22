Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,40 57,87 EUR Нал. 69,62 68,90 USD Бирж. 58,07 -0,06 EUR Бирж. 69,13 +0,02 USD ЦБ. 58,22 +0,10 EUR ЦБ. 69,26 -0,50 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 3865,60 +2,60 ММВБ 2059,84 +0,11% РТС 1117,41 -0,45% Brent 55,82 -0,64% DJIA 22412,59 +0,19% Nasdaq 6456,04 -0,08% FTSE 7266,94 -0,07%
После ДТП с 29 пострадавшими в Карачаево-Черкесии возбудили дело
Лента новостей
Самолет Lufthansa совершил вынужденную посадку в Тель-Авиве 14:43, Общество Медали Олимпийских игр: от Афин-1896 до Пхенчхана-2018 14:40, Спорт  Полиция Украины засекретила решения судов по делу об убийстве Шеремета 14:32, Общество После ДТП с 29 пострадавшими в Карачаево-Черкесии возбудили дело 14:19, Общество В Москве эвакуировали управы шести районов 14:11, Общество «Смерть Сталина»: станет ли комедия новой «Матильдой» 14:10, Стиль Яровая предложила запретить волокиту при оказании госуслуг 14:10, Общество Из Казани с водкой: как смена стратегии увеличила бизнес «Алкоторга» 14:08, Бизнес Банк России оценил потребности Бинбанка в капитале 14:00, Финансы В ЦБ исключили «эффект домино» в банковской сфере России 14:00, Финансы Экс-сотрудник «ВКонтакте» заявил о предложениях по статье о Дурове 13:58, Общество Туристы рассказали об акции в Барселоне за референдум в Каталонии 13:57, Общество Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико 13:54, Общество Россия заявила США о пресечении обстрелов российских военных в Сирии 13:53, Политика Британские активисты Greenpeace блокировали судно с машинами Volkswagen 13:48, Общество Смена караула: чем помог ФГУП «Охрана» переход от МВД к Росгвардии 13:41, Бизнес Активист «Христианского государства» признался в поджоге офиса Учителя 13:38, Общество В Алжире жертвами ДТП стали 17 человек 13:20, Общество Янукович подаст в суд на Луценко из-за слов о миллионах экс-президента 13:16, Политика Губернатор Самарской области уйдет в отставку 13:15, Политика «Газпром» и «Роснефть» договорились об обмене газом на Дальнем Востоке 13:05, Бизнес Mitsubishi отзовет более 89 тыс. автомобилей в России 13:05, Бизнес В Greenpeace объяснили причины загрязнения городов 13:02, Общество Большая разница: сравнение РБК 500 и Fortune 500 13:01, Экономика Автомобильная отрасль принесла больше всего новичков рейтингу РБК 500 13:00, Бизнес Украинские пограничники заявили о задержании россиянки с наркотиками 12:59, Общество По уголовному делу о стычке у ТЦ «Москва» задержали почти 100 человек 12:51, Общество В Стамбуле у здания суда произошла перестрелка 12:40, Общество
После ДТП с 29 пострадавшими в Карачаево-Черкесии возбудили дело
Общество, 14:19
0
После ДТП с 29 пострадавшими в Карачаево-Черкесии возбудили дело

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после ДТП с участием автобуса, рассказал РБК помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по республике Сергей Шуваев.

«Дело возбуждено по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В результате ДТП пострадали 29 человек, четверо сейчас в больнице местного поселка. У них повреждения средней тяжести. По предварительным данным, причина — сломанные тормоза», — сообщил Шуваев. По его словам, была назначена экспертиза, в настоящее время проводятся следственные действия. Он отметил, что в районе работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь МВД по Карачаево-Черкесской Республике Казим Байбанов. Отмечалось, что в ДТП никто не погиб.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Следователи в настоящий момент проводят экспертизы, а также опрашивают потерпевших и свидетелей ДТП. На месте аварии работают следователи и криминалисты.
Теги: СКР , ДТП , пострадавшие , Карачаево-Черкесия
Главное
Губернатор Самарской области уйдет в отставку Политика
Материалы по теме
В Карачаево-Черкессии 19 человек пострадали в ДТП с автобусом Общество
В Алжире жертвами ДТП стали 17 человек Общество
В Москве в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку