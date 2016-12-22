После ДТП с 29 пострадавшими в Карачаево-Черкесии возбудили дело

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после ДТП с участием автобуса, рассказал РБК помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по республике Сергей Шуваев.

«Дело возбуждено по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В результате ДТП пострадали 29 человек, четверо сейчас в больнице местного поселка. У них повреждения средней тяжести. По предварительным данным, причина — сломанные тормоза», — сообщил Шуваев. По его словам, была назначена экспертиза, в настоящее время проводятся следственные действия. Он отметил, что в районе работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь МВД по Карачаево-Черкесской Республике Казим Байбанов. Отмечалось, что в ДТП никто не погиб.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Следователи в настоящий момент проводят экспертизы, а также опрашивают потерпевших и свидетелей ДТП. На месте аварии работают следователи и криминалисты.