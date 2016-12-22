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В Greenpeace объяснили причины загрязнения городов
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В Greenpeace объяснили причины загрязнения городов
Общество, 13:02
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В Greenpeace объяснили причины загрязнения городов

Главной причиной загрязнения городов является автотранспорт. Об этом РБК рассказал руководитель исследовательской программы «Greenpeace Россия» Василий Яблоков.

По словам Яблокова, на автотранспорт приходится больше выбросов вредных веществ, чем от заводов и предприятий в России.

«Промышленные предприятия, безусловно, ухудшают локальное состояние окружающей среды, но очень серьезное влияние оказывают именно выбросы от автотранспорта. На их долю приходится почти половина смертности, которая связана с экологическими факторами заболеваемости. Такие вещества, как диоксид азота, взвешенные частицы, озон, связаны именно с выбросами от автотранспорта. Взвешенные частицы, к примеру, вызывают массу заболеваний, начиная от сердечно-сосудистых, заканчивая раком», — отмечает Яблоков.

По его словам, для экологии Москвы «больным вопросом» является московский нефтеперерабатывающий завод.

«В связи с тем что завод проходит модернизацию и меняет технологию очистки от серы, участились случаи выбросов сероводорода. На станциях до 13 сентября вблизи МНПЗ наблюдалось до 32 превышений сероводорода, очень опасного вещества», — заявил руководитель исследовательской программы «Greenpeace Россия».

На МНПЗ не смогли оперативно прокомментировать заявление представителя Greenpeace. Согласно данным Росприроднадзора, на территории МНПЗ действует постоянный пункт контроля ведомства, оборудованный системой экспресс-анализа загрязнений воздуха.

Как отметил представитель Greenpeace, повысить экологичность предприятий возможно путем внедрения технологий очистки. В случае с выбросами автотранспорта, по его мнению, «необходимо сделать акцент на внедрении электромобилей и пользоваться общественным транспортом».

Минприроды составило рейтинг самых грязных городов России. Наиболее загрязненными в докладе названы Бурятия, Хабаровский край и Таймырский автономный округ.

Московский регион стал лидером по показателю экологического ущерба от автотранспорта.

Теги: Минприроды , Greenpeace , МНПЗ , Экология
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