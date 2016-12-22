В Telenor назвали стоимость продаваемого пакета акций VEON

Норвежская компания Telenor выставила на продажу акции холдинга VEON (бывший VimpelCom Ltd) по цене $4,15 за одну ценную бумагу, говорится в поступившем в РБК сообщении VEON. Размещены 90 млн (5,1%) обыкновенных акций в виде американских депозитарных акций (ADS), включенных в список NASDAQ Global Select Market, а также обыкновенных акций, включенных в список Euronext Amsterdam. Таким образом, Telenor продает акции на общую сумму $373,5 млн, чистый доход компании от продажи должен составить $365 млн, эта сумма будет отражена в отчетности компании, отмечается в сообщении Telenor, также поступившем в РБК.

Организаторами сделки выступают Citigroup и Morgan Stanley. После продажи акций доля Telenor в капитале VEON составит 14,6%.

О планах продать 5,1% VEON ранее заявили в Telenor, но в компании не назвали цену продажи акций. Отмечалось, что на момент закрытия торгов на NASDAQ стоимость акций Telenor на рынке составила $4,18.

Telenor объявляла о продаже 9,33% акций в прошлом сентябре и еще 4% — в апреле этого года. В апреле стоимость бумаги была определена в $3,75.

Ожидается, что продажа продлится до 25 сентября.