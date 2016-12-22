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Могерини заявила о сохранении ядерной сделки по Ирану
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Могерини заявила о сохранении ядерной сделки по Ирану
Политика, 04:23
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Могерини заявила о сохранении ядерной сделки по Ирану

Все участники соглашения по иранской ядерной программе 2015-го года выполняют договор. Об этом представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики Федерика Могерини заявила по итогам встречи «шестерки» и Ирана, передает Reuters.

В «шестерку» стран входят США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия, встреча проходила на полях Генассамблеи ООН.

«Соглашение касается ядерной программы, оно выполняется и приносит результаты», — рассказала Могерини. По ее словам, Соединенные Штаты, «ставившие под сомнение» значимость соглашения, согласились с выполнением Ираном всех пунктов договора.

Как сообщает МИД России на своей странице в Facebook, «строгое выполнение» Ираном своих обязательств подтвердил и доклад Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Амано Юкия. По данным ведомства, глава МИД Сергей Лавров также подтвердил, что Россия продолжит «содействовать поддержанию устойчивости» ядерного соглашения.

​Ранее в Иране пообещали ответить на любые «неверные движения» по ядерной сделке. Как заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, соглашению главным образом «угрожают США».

Ядерная сделка с Ираном была заключена «шестеркой» стран в июле 2015 года. Этот документ тогда предусматривал приостановку Ираном своей ядерной программы, взамен США и страны ЕС должны были отменить в отношении этой страны санкции. Однако несмотря на это, в августе 2017 года Вашингтон принял новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи.​

Теги: США , Евросоюз , Иран , ядерная сделка по Ирану
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