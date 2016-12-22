Российские бомбардировщики выполнили полет над Норвежским морем

Российские бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что бомбардировщики на отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-16 ВВС Бельгии, F-18 ВВС Финляндии, F-15 ВВС США и JAS-39 ВВС Швеции в течении 70 мин, и еще около получаса американскими истребителями F-16.

Ранее при пролете российского истребителя Су-27 над Балтикой Бельгия подняла свои истребили на перехват. Как член-НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, Бельгия сообщила, что российские военные «не выходили на контакт», и самолеты были подняты для идентификации воздушного судна России.

При этом 15 сентября Минобороны отчиталось о пяти перехватах самолетов-разведчиков за неделю. Как уточнили в министерстве, из 37 самолетов 25 приблизились к России с северо-запада, еще восемь истребителей совершили полеты вдоль арктических рубежей.