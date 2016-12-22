СМИ сообщили об эвакуации четырех торговых центров в Москве

В Москве после анонимных звонков о минировании эвакуировали четыре торговых центра. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



По словам собеседника агентства, были эвакуированы ТЦ «Капитолий», «Горбушкин двор», «Москва» на Ленинском проспекте и ТЦ «Город» на Рязанском проспекте.



ТЦ «Капитолий» эвакуировали примерно в 17:00 мск из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщил РБК очевидец Александр. «Эвакуация прошла за несколько минут. Еще пока никого не впускают, прибыли пожарные, полиция и кинологи», — сказал он. По словам источника «Интерфакса», из «Капитолия» вывели около одной тысячи человек.

Как рассказал РБК сотрудник магазина I-Chasti, который находится в ТЦ «Горбушкин двор», торговый центр продолжает работать и никакой эвакуации нет. В справочной службе магазина «Азбука вкуса», расположенном в универмаге «Москва», опровергли информацию об эвакуации покупателей из универмага. «ТЦ работает в штатном режиме, никакой эвакуации не было», — сказал собеседник РБК. Как рассказал источник «Интерфакса», из ТЦ «Город» были выведены более тысячи человек.

В среду, 20 сентября, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников рассказал, что в столице были эвакуированы управы 12 районов Москвы.

Как сообщали «РИА Новости», с 12 сентября из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы более 300 тыс. человек. После проверок зданий взрывных устройств обнаружено не было. Как сообщил РБК источник в МВД, ущерб от эвакуаций оценен более чем в 300 млн руб.

В среду, 20 сентября, глава МЧС России Владимир Пучков назвал анонимные звонки о бомбах «большой и серьезной проблемой». По его словам, ведомство по действующим правилам полностью реагирует на такие сообщения и привлекает пожарно-спасательные и другие специализированные подразделения.