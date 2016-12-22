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В Астрахани двух студентов оштрафовали по закону из «пакета Яровой»
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В Астрахани двух студентов оштрафовали по закону из «пакета Яровой»
Общество, 18:02
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В Астрахани двух студентов оштрафовали по закону из «пакета Яровой»

Кировский районный суд города Астрахани оштрафовал на 80 тыс. руб. двух человек за недоносительство на лицо, совершившее преступление. Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечается в сообщении, фигурантами дела стали Салаватов Д.А. и Магомедов Н.М. Их дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) поступило в суд 6 сентября. В среду, 20 сентября, фигурантам был вынесен приговор. Оба обвиняемых свою вину полностью признали.

В астраханском управлении ФСБ агентству «Интерфакс» рассказали, что на скамье подсудимых оказались два студента Астраханского медицинского университета. Как отметили в ведомстве, ​ обвиняемые общались с людьми, которые воевали на стороне незаконных вооруженных формирований, в том числе в Сирии. В ведомстве отметили, что некоторые из их знакомых учились вместе с обвиняемыми в университете, а потом уехали из России, чтобы вступить в ряды террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).

Первый приговор по статье о недоносительстве был вынесен в начале февраля. Тогда виновным был признан Улукбек Гафуров, который не сообщил правоохранительным органам о том, что его знакомый был членом ИГ. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 70 тыс. руб.

«Пакетом Яровой» называют антитеррористические поправки, которые подготовила депутата Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Они были подписаны президентом Владимиром Путиным летом 2016 года. После этого в российском УК появилась статься «несообщение о преступлении». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. руб. или принудительные работы до одного года либо лишение свободы на тот же срок.

Теги: Астрахань , «пакет Яровой» , недоносительство
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