Автору ролика о Тинькофф Банке сменили статус на подозреваемого

Соведущему кемеровского YouTube-канала Nemagia Алексею Псковитину сменили статус со свидетеля на подозреваемого в деле о клевете против Тинькофф Банка. Об этом заявил адвокат блогера Денис Денисов, сообщает «Газета Кемерова».

Он также сообщил, что 19 сентября Псковитин приехал на допрос в Москву. «Решение прибыть в Москву на допрос — это был осознанный шаг, несмотря на то что можно было этого избежать, поскольку Алексей болеет. <…> Алексей дал подписку о неразглашении, поэтому пока — без комментариев», — сказал Денисов.

В конце августа на YouТube-канале Nemagia, который ведут Михаил Печерский и Алексей Псковитин, был опубликован видеоролик о председателе совета директоров Тинькофф Банка Олеге Тинькове. В конце августа Тинькофф Банк подал иск к Псковитину и Печерскому о защите деловой репутации. 13 сентября в квартиру к Псковитину с обыском «ворвались оперативники». 18 сентября стало известно, что Псковитина вызвали на допрос в Москву по делу о клевете против Тинькофф Банка.

В тот же день владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков потребовал от блогеров Nemagia компенсацию за моральный вред в размере 500 тыс. руб.

