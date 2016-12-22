В Москве рядом с бизнес-центром нашли снаряд времен войны

Предмет с явными признаками коррозии, предположительно боеприпас времен Великой Отечественной войны, был обнаружен 20 сентября в 15:00 мск в Москве в ходе строительных работ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Собеседник агентства добавил, что предмет передан на утилизацию в специализированные службы.

Как сообщил агентству «Москва» источник в экстренных службах, снаряд был найден на 3-ей Хорошевской улице.

Ранее, 17 сентября, источник в экстренных службах сообщил агентству «Москва», что на бывшей территории завода «Молния» в столице в ходе строительных работ был найден снаряд времен Великой Отечественной. По данным источника, снаряд был найден по адресу: Рязанский проспект, вл. 6А.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК опровергли данные об обнаруженном снаряде времен войны. В ведомстве отметили, что в правоохранительные органы поступило сообщение о нахождении цилиндрического предмета со следами сильной коррозии.

«В ходе осмотра сотрудниками полиции было установлено, что этот предмет (предполагаемый снаряд времен Великой Отечественной войны) является фрагментом металлической трубы, сильно заржавленным», — заявили в пресс-службе.