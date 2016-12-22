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Ростовские присяжные признали «банду амазонок» виновной в 10 убийствах
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Ростовские присяжные признали «банду амазонок» виновной в 10 убийствах
Общество, 17:45
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Ростовские присяжные признали «банду амазонок» виновной в 10 убийствах

В Ростове-на-Дону коллегия присяжных, заседавшая в Ростовском областном суде, вынесла обвинительный вердикт членам банды, обвиняемым в совершении 10 убийств на территории области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, банда состояла из Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории, а также супругов Синельников — Сергея и Анастасии. По мнению присяжных, только одна из обвиняемых по делу — Виктория Синельник — заслуживает снисхождения по двум эпизодам преступлений.

Членов банды обвиняли по ряду статей УК РФ: 209 (бандитизм), 105 (убийство), 30 и 105 (покушение на убийство), 162 (разбойное нападение), 226 (хищение оружия) и 222 (незаконный оборот оружия).

В 2013 году их задержали, а в 2015 году дело было передано в суд. После того, как около места одного из преступлений обнаружили нож с надписью «Моей любимой амазонке», СМИ стали называть их «бандой амазонок».

По данным следствия, в 2007-2009 годах на территории Ростовской области банда убила 10 человек. Самым резонансным считается жестокое убийство сотрудника ГУВД по Нижегородской области подполковника Дмитрия Чудакова, его супруги Ирины и двух маленьких детей. Их расстреляли ​на трассе «Дон» недалеко от поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области летом 2009 года.

Теги: суд , Ростов-на-Дону , банда амазонок
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