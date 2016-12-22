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Поклонская пояснила позицию «не смотрел, но осуждаю» из-за «Матильды»
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Поклонская пояснила позицию «не смотрел, но осуждаю» из-за «Матильды»
Конфликт вокруг «Матильды», 17:28
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Поклонская пояснила позицию «не смотрел, но осуждаю» из-за «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила свою позицию по вопросу «не смотрел, но осуждаю» относительно фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, поступившем в РБК.

«Для сотен тысяч православных людей, обратившихся ко мне и к вам, смотреть фильм — грех, а для уважающих историю страны и первых лиц, представлявших ее на разных исторических этапах, просто некорректно», — приводятся в сообщении слова Поклонской. «Посмотреть, чтобы вникнуть? Во что? В постельную сцену Святого Угодника Божьего и Правителя Российского?» — возмутилась она.

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По мнению Поклонской, посмотрев картину, люди «становятся причастны к осквернению православной веры». «Игнорирование этих людей со стороны компетентных органов — это безразличие», — считает она.

По мнению депутата, руководители компетентных органов «должны помнить, чьи интересы они представляют» и должны «защищать первых лиц страны, руководивших ей на разных этапах, и святых, которым многие власть имущие молятся о своем благополучии».

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В ноябре прошлого года Наталья Поклонская заявляла, что не желает «мараться» просмотром «Матильды». В середине сентября 2017 года Госдума не поддержала протокольное поручение депутата от партии «Справедливая Россия» Елены Драпеко о том, чтобы депутаты срочно посмотрели картину Алексея Учителя в рамках «парламентского киноклуба». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о намерении посмотреть «Матильду» сразу после выхода фильма в прокат.

В основу фильма «Матильда» легла история любви наследника российского престола, цесаревича Николая Романова и балерины Мариинского театра Матильды Ксешинской. В актерский состав включены Евгений Миронов, Данила Козловский и Ингеборга Дапкунайте. Картина выйдет на экраны российских кинотеатров 26 октября.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Наталья Поклонская , "Матильда"
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