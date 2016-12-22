Поклонская пояснила позицию «не смотрел, но осуждаю» из-за «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила свою позицию по вопросу «не смотрел, но осуждаю» относительно фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата, поступившем в РБК.

«Для сотен тысяч православных людей, обратившихся ко мне и к вам, смотреть фильм — грех, а для уважающих историю страны и первых лиц, представлявших ее на разных исторических этапах, просто некорректно», — приводятся в сообщении слова Поклонской. «Посмотреть, чтобы вникнуть? Во что? В постельную сцену Святого Угодника Божьего и Правителя Российского?» — возмутилась она.

По мнению Поклонской, посмотрев картину, люди «становятся причастны к осквернению православной веры». «Игнорирование этих людей со стороны компетентных органов — это безразличие», — считает она.

По мнению депутата, руководители компетентных органов «должны помнить, чьи интересы они представляют» и должны «защищать первых лиц страны, руководивших ей на разных этапах, и святых, которым многие власть имущие молятся о своем благополучии».

В ноябре прошлого года Наталья Поклонская заявляла, что не желает «мараться» просмотром «Матильды». В середине сентября 2017 года Госдума не поддержала протокольное поручение депутата от партии «Справедливая Россия» Елены Драпеко о том, чтобы депутаты срочно посмотрели картину Алексея Учителя в рамках «парламентского киноклуба». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о намерении посмотреть «Матильду» сразу после выхода фильма в прокат.

В основу фильма «Матильда» легла история любви наследника российского престола, цесаревича Николая Романова и балерины Мариинского театра Матильды Ксешинской. В актерский состав включены Евгений Миронов, Данила Козловский и Ингеборга Дапкунайте. Картина выйдет на экраны российских кинотеатров 26 октября.