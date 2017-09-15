Песков заявил о желании посмотреть «Матильду» сразу после премьеры

Дмитрий Песков намерен посмотреть фильм «Матильда» сразу после его премьеры. Фильм Алексея Учителя оказался в центре скандала, поскольку депутат госдумы Наталья Поклонская обвиняет режиссера в оскорблении чувств верующих

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России заявил, что намерен посмотреть фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» сразу после выхода в прокат. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент РБК.

«Как только «Матильда» выйдет, сразу посмотрю», — сказал Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, планирует ли посмотреть фильм президент России, Песков рассказал, что Путин пока фильм не смотрел.

«Вместе с тем скоро фильм выходит в прокат, мы все ждем этого. Фильм разрекламированный, поэтому посмотрим», — сказал он. При этом, по его словам, в графике президента «пока никаких встреч с творческим коллективом [«Матильды»] не запланировано».

В фильме «Матильда» режиссера Алексея Учителя рассказывается о добрачных отношениях последнего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Лента вызвала широкую общественную дискуссию задолго до премьеры. Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала с призывом запретить публичный показ ленты, так как она «оскорбляет чувства верующих», дискредитируя «одного из самых почитаемых святых» — императора Николая II и его семью.

Вслед за Поклонской против демонстрации фильма выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь».

Фильм, тем не менее, благополучно получил прокатное удостоверение, премьера его назначена на 26 октября.

Кинопрокатчики, которые собирались демонстрировать «Матильду», получали угрозы в свой адрес от неизвестных активистов, выступающих за отмену показа фильма. Из-за этого от демонстрации ленты отказалась объединенная киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк».

Поклонская также выступала за то, чтобы провести проверки расходования бюджетных средств, с помощью которых также отчасти финансировались съемки, и требовала Минкультуры отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму.