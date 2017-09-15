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Песков заявил о желании посмотреть «Матильду» сразу после премьеры
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Песков заявил о желании посмотреть «Матильду» сразу после премьеры
Конфликт вокруг «Матильды», 15 сен 2017, 13:32
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Песков заявил о желании посмотреть «Матильду» сразу после премьеры
Дмитрий Песков намерен посмотреть фильм «Матильда» сразу после его премьеры. Фильм Алексея Учителя оказался в центре скандала, поскольку депутат госдумы Наталья Поклонская обвиняет режиссера в оскорблении чувств верующих
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России заявил, что намерен посмотреть фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» сразу после выхода в прокат. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент РБК.

«Как только «Матильда» выйдет, сразу посмотрю», — сказал Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, планирует ли посмотреть фильм президент России, Песков рассказал, что Путин пока фильм не смотрел.

«Вместе с тем скоро фильм выходит в прокат, мы все ждем этого. Фильм разрекламированный, поэтому посмотрим», — сказал он. При этом, по его словам, в графике президента «пока никаких встреч с творческим коллективом [«Матильды»] не запланировано».

В фильме «Матильда» режиссера Алексея Учителя рассказывается о добрачных отношениях последнего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Лента вызвала широкую общественную дискуссию задолго до премьеры. Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала с призывом запретить публичный показ ленты, так как она «оскорбляет чувства верующих», дискредитируя «одного из самых почитаемых святых» — императора Николая II и его семью.

Игра на понижение: что привело к скандалу с «Матильдой»
Мнение

Вслед за Поклонской против демонстрации фильма выступили активисты организации «Христианское государство — Святая Русь».

Фильм, тем не менее, благополучно получил прокатное удостоверение, премьера его назначена на 26 октября.

Кинопрокатчики, которые собирались демонстрировать «Матильду», получали угрозы в свой адрес от неизвестных активистов, выступающих за отмену показа фильма. Из-за этого от демонстрации ленты отказалась объединенная киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк».

Поклонская также выступала за то, чтобы провести проверки расходования бюджетных средств, с помощью которых также отчасти финансировались съемки, и требовала Минкультуры отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму.

«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Авторы: Наталья Демченко, Владимир Дергачев.
Теги: Дмитрий Песков , «Матильда» , Наталья Поклонская , Алексей Учитель , чувства
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