Власти Петербурга нашли место для сквера Довлатова

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга согласовала название сквера в честь писателя Сергея Довлатова, сообщает «Фонтанка.ру».

Имя Довлатова планируется дать безымянному скверу между домами 15 и 17 по Загородному проспекту. Окончательно утвердить данный вопрос планируется на заседании комиссии в конце 2017 года, после чего документ поступит на подпись губернатору.

Ранее увековечить имя писателя предложил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

В сентябре 2016 года на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге открыли памятник Довлатову. Мероприятие было приурочено к 75-летию со дня его рождения. Средства на памятник выделил бизнесмен Дмитрий Никитин. Ранее он сам добивался согласования на установку памятника, однако ему отказали.

Сергей Довлатов — писатель и журналист. Около 30 лет он жил и работал в Петербурге. В 1978 году он эмигрировал в США. Среди наиболее известных его книг — «Соло на ундервуде», «Компромисс», «Зона» и «Заповедник». Довлатов стал вторым после Владимира Набокова русским писателем, который печатался в престижном журнале The New Yorker. Довлатов умер в возрасте 49 лет 24 августа 1990 года от сердечной недостаточности.



