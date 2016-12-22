Путин остался доволен результатами губернаторских выборов

Президент России Владимир Путин доволен результатами выборов, прошедших 10 сентября. Об этом глава государства заявил на встрече с избранными главами регионов, сообщается на сайте главы государства.

«Меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность: подавляющее большинство получило за 60% голосов избирателей, есть и больше, — это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей», — сказал он.

Президент отметил, что формирование региональных команд должно проходить в открытой и понятной форме. Путин добавил, что молодые люди в регионах должны понимать, что социальный лифт работает «вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей».

Губернаторские выборы 10 сентября прошли в 16 регионах России. В семи из них — Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии — победу одержали лица, ранее назначенные Путиным врио глав регионов, в остальных — действующие губернаторы.

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что такие результаты доказывают, что у россиян есть «запрос на перемены».