Кремль подтвердил визит Путина в офис «Яндекса»

Президент России Владимир Путин 21 сентября посетит московскую штаб-квартиру IT-компании «Яндекс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

О том, что Путин должен посетить офис «Яндекса» 21 сентября, ранее сообщал «Дождь» со ссылкой на свои источники в кремлевской администрации и в компании.

По данным Кремля, Путин ознакомится с основными направлениями деятельности компании. В частности, он увидит работу обновленного алгоритма системы «Яндекс.Поиск». Представители компании также расскажут главе государства о разработках в области искусственного интеллекта, а также онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям. Как отметили в пресс-службе, речь идет о проектах в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта.

В Кремле также рассказали, что разработчики планируют показать президенту прототип беспилотного автомобиля, который управляется программным обеспечением, созданным в «Яндексе».

О том, что Путин ознакомится с работой беспилотного автомобиля, над которым «Яндекс» работает с 2016 года, сообщал источник РБК.

Этот визит Путина в офис «Яндекса» станет первым — до этого они ни разу не посещал российскую компанию. Как отмечал «Дождь», визит может быть связан с желанием Кремля использовать интернет-холдинг в ходе грядущей президентской кампании.