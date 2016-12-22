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Минкульт ответил на сообщения о планах запретить показ «Смерти Сталина»
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Минкульт ответил на сообщения о планах запретить показ «Смерти Сталина»
Политика, 15:47
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Минкульт ответил на сообщения о планах запретить показ «Смерти Сталина»

В Министерстве культуры, ответственном за выдачу прокатных удостоверений в России, не получали от создателей фильма «Смерть Сталина» документов, необходимых для выдачи разрешения на его прокат.

«На данный момент в Министерство культуры РФ не подавались документы на регистрацию заявки на оказание государственной услуги по выдаче прокатного удостоверения на фильм Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», — сообщил представитель Министерства культуры РБК.

Это означает, что у Минкультуры нет информации о содержании картины, и его специалисты не могут рассмотреть вопрос о соответствии ленты российскому законодательству, пояснили в ведомстве.

Ранее о том, что Минкультуры рассматривает возможность запретить прокат ленты режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», сообщало британское издание The Guardian со ссылкой на заявление «высокопоставленного советника Министерства культуры».

«Российские власти рассматривают вопрос о запрете черной комедии о смерти советского диктатора Иосифа Сталина из-за опасений, что фильм может привести к серьезным протестам, сообщил высокопоставленный советник Министерства культуры», — говорится в статье.

Далее по тексту приведена цитата главы общественного совета при Министерстве культуры Павла Пожигайло, который, как пишет The Guardian, назвал картину «спланированной провокацией» и выдвинул предположение, что фильм мог стать частью «заговора стран Запада» по дестабилизации России.

«​Комментариев для уважаемого издания The Guardian сотрудники ведомства не давали», — сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Ранее, 18 сентября, глава общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло заявил в разговоре с русской службой Би-би-си, что опасается того, что фильм вызовет протесты со стороны российских коммунистов. Также он предположил, что фильм может быть частью запущенной западными странами кампании по «очернению российской истории», подчеркнув, что это его личное мнение.

«Если это очередной подарок России с Запада, где высмеивается и поливается грязью какая-то очередная российская историческая фигура, то, естественно, возникает чувство неприязни, тем более что это снято не в России. <...> Если мы говорим о Сталине, то уж эту фигуру, мне кажется, рисовать в шутливом тоне неуместно», — сказал Пожигайло.

«Надо всего лишь посмотреть фильм, конечно, в большей степени довериться экспертам. Если это не очередная провокационная кампания пропагандистская по очернению российской истории, то ничего страшного», — заключил он.

Общественный совет при Минкультуры является «постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля», говорится в соответствующем положении, подписанном главой министерства 22 января 2016 года.

«Смерть Сталина» — черная комедия британского сатирика, сценариста и режиссера Армандо Ианнуччи, снятая по одноименному графическому роману Фабьена Нури и Тьерри Робина.

Лента рассказывает о борьбе за власть среди членов советской партийной верхушки после смерти Сталина. Создатели предупреждают, что их фильм — не попытка исторически достоверного изображения событий 1953 года, а фантазия на эту тему.

В мировой прокат «Смерть Сталина» выйдет 20 октября. В России комедию купила компания «Вольга», однако дата релиза пока не определена, сообщали «РИА Новости».

Глава Минкультуры Владимир Мединский ранее заявлял, что «если этот фильм существует в природе», а его создатели намерены показать его в России», то в соответствии с законом они обратятся за прокатным удостоверением», после чего министерство примет решение «в установленном порядке». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что пока «не осведомлен» о картине, однако уверен в профессионализме Минкультуры.

Теги: Минкультуры , фильм , Иосиф Сталин
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