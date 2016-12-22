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«Газпром» удвоил финансирование «Турецкого потока»
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«Газпром» удвоил финансирование «Турецкого потока»
Бизнес, 14:19
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«Газпром» удвоил финансирование «Турецкого потока»

«Газпром» по итогам пересмотра инвестиционной программы дополнительно направил $1 млрд (50 млрд руб.) на финансирование строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как выяснило агентство, речь идет о финансировании оператора строительства морской магистрали South Stream Transport B.V. До этого «Газпром» направил в общей сложности 340 млн руб. на проект строительства «Турецкого потока».

​Ранее сообщалось, что 14 сентября «Газпром» увеличил свою инвестиционную программу на 217 млрд руб. Таким образом, ее общий объем составил 1,129 трлн руб. В компании объяснили увеличение инвестиций тратами на развитие крупнейших долгосрочных проектов — газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Газпром» изначально планировал строительство четырех ниток газопровода «Турецкий поток», которые оценивались им в €11,4 млрд. В октябре 2016 года было принято решение сократить мощность газопровода вдвое. Первая нитка будет рассчитана на газоснабжение Турции, вторая — стран Южной Европы. В начале мая 2017 года началась непосредственная укладка труб первой нитки «Турецкого потока». В июне заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов оценил текущие инвестиции компании в реализацию строительства проекта в $6 млрд. В конце июня глава компании Алексей Миллер анонсировал окончание строительства газопровода 2019 годом. В июле «Ведомости» узнали о начале укладки второй ветки «Турецкого потока». Тогда же «Газпром» окончательно согласовал с Анкарой порядок финансирования проекта и подтвердил «точку выхода» — фракийское (европейское) побережье Турции.

Теги: «Газпром» , финансирование , «Турецкий поток»
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