«Газпром» удвоил финансирование «Турецкого потока»

«Газпром» по итогам пересмотра инвестиционной программы дополнительно направил $1 млрд (50 млрд руб.) на финансирование строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Как выяснило агентство, речь идет о финансировании оператора строительства морской магистрали South Stream Transport B.V. До этого «Газпром» направил в общей сложности 340 млн руб. на проект строительства «Турецкого потока».
Ранее сообщалось, что 14 сентября «Газпром» увеличил свою инвестиционную программу на 217 млрд руб. Таким образом, ее общий объем составил 1,129 трлн руб. В компании объяснили увеличение инвестиций тратами на развитие крупнейших долгосрочных проектов — газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
«Газпром» изначально планировал строительство четырех ниток газопровода «Турецкий поток», которые оценивались им в €11,4 млрд. В октябре 2016 года было принято решение сократить мощность газопровода вдвое. Первая нитка будет рассчитана на газоснабжение Турции, вторая — стран Южной Европы. В начале мая 2017 года началась непосредственная укладка труб первой нитки «Турецкого потока». В июне заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов оценил текущие инвестиции компании в реализацию строительства проекта в $6 млрд. В конце июня глава компании Алексей Миллер анонсировал окончание строительства газопровода 2019 годом. В июле «Ведомости» узнали о начале укладки второй ветки «Турецкого потока». Тогда же «Газпром» окончательно согласовал с Анкарой порядок финансирования проекта и подтвердил «точку выхода» — фракийское (европейское) побережье Турции.