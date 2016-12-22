Роскомнадзор заблокировал «крупнейший» сайт с пиратским ПО для Android

Роскомнадзор заблокировал androidapplications.ru, «крупнейший» сайт с каталогом пиратских приложений для смартфонов и планшетов, использующих операционную систему Android. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается в сообщении, сайт был заблокирован по заявлению российской компании «Алавар» о защите прав на игру Beholder. Сайт был заблокирован по определению Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты продукта.

Роскомнадзор отправил в адрес провайдера сайта Cloudflare, Inc. уведомления. По данным ведомства, он не удалил игру Beholder со страницы, и сайт был отправлен на блокировку оператором связи.

По данным Роскомнадзора, androidapplications.ru посещали 6,3 млн человек в месяц, в том числе 3,1 млн человек были из России.

Игра Beholder — инди-игра российских разработчиков Warm Lamp Games. Она вышла 9 ноября 2016 года. Игра доступна для Windows, macOS и Linux, а также для мобильных устройств на iOS и Android. Beholder — антиутопия, которая рассказывает о жизни смотрителя дома в тоталитарном обществе, который устраивает слежку за жильцами, чтобы уберечь свою семью от преследования правящего режима.

В начале сентября сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал пять пиратских сайтов, на которых был размещен контент, нарушающий права правообладателей. Заявления о нарушениях поступили от компаний ЗАО «С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ» и Warner Bros. Entertainment Inc. В сообщении Роскомнадзора не уточнялись названия заблокированных ресурсов, но в ведомстве рассказали, что посещаемость сайтов составляла от 254 тыс. до 18,5 млн пользователей в месяц.

С 2013 года в России действует закон по борьбе с нелегальным контентом, по которому предусмотрена блокировка сайтов, которые размещают пиратский контент. В 2015 году в законодательство были вынесены поправки, которые позволяют блокировать интернет-ресурсы навсегда, если хозяин сайта неоднократно размещал нелицензированный контент и нарушал права правообладателя.