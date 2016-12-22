Масляков прокомментировал тему цензуры шуток про президента на КВН

Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков призвал не делать «сомнительных выводов», основанных «лишь на словах бывших кавээнщиков», которые говорят о цензуре номеров и сценок про президентов. Комментарий Маслякова опубликован на сайте КВН.

«Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина, и про президентов других стран были, есть и будут», — сказал президент КВН.

На сайте приведены несколько примеров номеров и шуток о президенте, которые были на КВН.

В понедельник, 18 сентября, бывший лидер команды международного Клуба веселых и находчивых «СОК» и экс-редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин сообщил, что на юмористическом конкурсе есть «цензурные фильтры», которые применяются как во время создания игры, так и во время монтажа эфира.

Колчин в беседе с РБК рассказал, что шутки про президентов очень сложно утвердить «по разным причинам». Он отметил, что в игре было «дозировано» количество упоминаний в штуках имен официальных лиц, потому что это сложно согласовать. В качестве примера Колчин привел один случай. Его команда прошла Высшую лигу КВН и отрепетировала номер на мотив песни Виктора Цоя «Хочу перемен». В песне были слова: «Надо лыжи убрать и банки убрать, а здесь вот поставить диван». Колчин рассказал, что пришел «человек» и сказал, что такую песню в эфире «Первого канала» включать нельзя, потому что она является «прямой ассоциацией с недовольством властью».



Бывший лидер команды «СОК» добавил, что таким образом президент КВН и его команда «страхуются», чтобы не вызвать возмущение со стороны представителей канала. Еще один бывший участник КВН рассказал, что творческое объединение «Александр Масляков и компания» (АМИК) снимает передачу, монтирует ее, отправляет на канал, а канал в свою очередь вырезает оттуда куски.