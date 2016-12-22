В транспортном профсоюзе настояли на одинаковых штрафах для водителей

Для любителей и водителей-профессионалов нужна единая система штрафов, заявил председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов, комментируя РБК инициативу Союза автошкол Москвы.

Он отметил, что система штрафов «должна быть адекватной и абсолютно одинаковой для обеих категорий: для любителей и профессионалов». По словам Круглова, «давать [любителям] какие-то поблажки — это неправильный подход». Он считает, что тот, кто получил «профессиональное» водительское удостоверение, «будет дорожить своим водительским удостоверением и стараться меньше нарушать правила дорожного движения в отличие от любителя». «Обе категории должны иметь одинаковую ответственность перед законом», — настаивает Круглов.

С другой стороны, он отметил, что положение дел, при котором сейчас любой человек, имеющий водительское удостоверение категории B, может «стать таксистом, не совсем правильно», потому что он «должен обладать специальными навыками, помимо просто того, чтобы управлять автомобилем». «Эти люди должны более жестко обучаться и к ним должны предъявляться другие требования», — добавил Круглов.

Ранее сообщалось, что Союз автошкол Москвы предложил главе ГИБДД снизить учебную нагрузку для водителей — «любителей» на 30% и в то же время усилить контроль в отношении водителей-«профессионалов». Для последних глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов предложил ввести электронные путевые листы и чипированные права, чтобы повысить их ответственность за грузовые и пассажирские перевозки.