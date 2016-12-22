В Москве назовут улицу в честь основателя самбо

В поселении Сосенском в Троицком административном округе (ТиНАО) Москвы до конца 2017 года назовут улицу в честь одного из основателей самбо и родоначальника советской школы дзюдо Василия Ощепкова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Москвы.

Улица Ощепкова появится на территории жилого комплекса «Москвичка» в Сосненском. Инициатором выступила префектура ТиНАО. На улице также будет построен спортивный центр «Самбо-70».

Также в городском округе Щербинка в ТиНАО появится улица, названная в честь художника и скульптора Степана Эрьзя. В честь Эрьзи переименуют Проектируемый проезд №948, находящийся между Новостроевской и Староникольской улицами. Предложение дать имя скульптора проезду внес президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

Названия обеих улиц одобрили на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц под председательством заместителя мэра столицы Леонида Печатникова.

Василий Ощепков (1893–1937) в 1914 году открыл первую в России секцию дзюдо, а в 1917 году провел первые в истории международные соревнования по дзюдо. В 1933 году Ощепков разработал правила проведения соревнований по самбо. Ощепкова арестовали в ночь на 2 октября 1937 года по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Он умер 10 октября в Бутырской тюрьме. По официальной версии, причиной смерти дзюдоиста стал сердечный приступ.

Степан Эрьзя (Нефедов, 1876–1959) был художником и скульптором, представителем стиля модерн. С 1927 года по 1950 год находился в эмиграции в Аргентине. В 1951 году вернулся в СССР. В 1956 году Эрьзю наградили орденом Трудового Красного Знамени. Знаменитые работы Эрьзи — «Женщина в шляпе», «Людвиг ван Бетховен», «Моисей».

Степан Эрьзя. 1954 год (Фото: Эммануила Евзерихина / ТАСС)

Кроме того, в честь заслуженного строителя СССР, дважды Героя Социалистического Труда Николая Злобина назовут политехнический колледж №50 в Зеленограде. С такой инициативой выступил департамент образования Москвы.