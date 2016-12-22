Лавров назвал коалицию США «незваным гостем» в Сирии

На встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке глава МИД Сергей Лавров напомнил ему, что власти Сирии не приглашали американскую коалицию к себе в страну. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость», — заявил Лавров.

Тема конфликта в Сирии стала одной из ключевых во время встречи Тиллерсона и Лаврова. Представители двух стран обсудили взаимодействие России и США по сирийскому вопросу. Также глава МИД и госсекретарь США затронули согласование действий российских и американских военных, готовящихся ведущих бои по окончательному взятию Дейр-эз-Зора и Ракки.

Личная встреча Лаврова и Тиллерсона в отеле Palace в Нью-Йорке стала второй за последние два дня. До этого, 18 сентября, они встретились в российском представительстве при ООН. Как отметили тогда представители обеих сторон, встреча носила неформальный характер.