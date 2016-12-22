Лавров рассказал о подозрениях России в адрес США по ДРСМД

По итогам встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном глава МИД Сергей Лавров рассказал о взаимных претензиях России и США по вопросу о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС. По словам Лаврова, Москва подозревает Вашингтоне в нарушении договора.

Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована "в том, чтобы договор сохранялся, но сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров". При этом Москва подозревает, что США выполняют договор небезукоризненно. «У нас есть подозрения как минимум по трем позициям…Подозрения в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили», — рассказал глава МИД.

Встречные обвинения России и предъявляют и сами американцы, уточнил Лавров. «Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае разговор надо вести», — заявил министр.

В конце июня стало известно, что группа конгрессменов направила администрации Дональда Трампа предложение о выходе США из ДРСМД. Авторы предложения мотивировали его тем, что Россия уже прекратила соблюдать договор. Однако к этому предложению негативно отнеслись в Госдепартаменте и Пентагоне. Там сочли документ риском для процесса разоружения. Однако в сентябре сенатом Конгресса США в военном бюджете на 2018 год была закреплена возможность выхода Вашингтона из договора о РСМД.