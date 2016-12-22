У берегов Бельгии нашли немецкую подводную лодку времен Первой мировой

В Северном море в водах Бельгии была найдена немецкая подводная лодка времен Первой мировой войны. Об этом сообщили власти бельгийской провинции Западная Фландрия, пишет портал NWS.



Как отмечает портал, субмарина класса UB-II была найдена на глубине 30 м практически неповрежденной. По словам местных властей, обычно экипаж таких подлодок состоял из 23 человек, включая командира. Так как подлодка хорошо сохранилась, то тела могут все еще находится внутри.

Субмарина класса UB-II (Фото: Historial de Péronne / AFP)

По всему борту субмарины специалисты отметили повреждения. По мнению ученых, они могли быть получены от взрыва контактной мины в верхней части подлодки.

Как отмечает телеканал RTBF, немецкое посольство было извещено о находке. Точное местонахождение подводной лодки бельгийские власти не сообщают, опасаясь, что она может быть разграблена.

Фландрийская флотилия Германии состояла из 19 субмарин типа UB-II, 15 из которых утонули. Как отмечает телеканал, у найденной субмарины на данный момент нельзя определить ее номер. Это может быть UB-27, UB-29, UB-32, которые, по некоторым данным, утонули в 1916 году и 1917 году из-за атаки британского корабля или самолета.

Найденная субмарина составляет 27 м в длину и 6 м в ширину. Субмарины типа UB-II могли погружаться на глубину 50 м. Она была оснащена торпедами 50 см в диаметре. Субмарина весила 270 т.