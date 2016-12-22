Альфа-банк наймет подростков для разработки продуктов для молодежи

Альфа-банк решил нанять на работу подростков для разработки молодежных продуктов, сообщил РБК представитель кредитной организации.

«Альфа-банк уже сейчас является одним из лидеров банкинга для молодежи, и мы хотим стать банком №1 для молодежи, но это возможно только в случае формирования правильных продуктов, коммуникации и смены парадигмы банка в работе с молодежью», — сказал он. «Именно поэтому мы и хотим дать тинейджерам возможность построить банк таким, каким они его хотят видеть», — пояснил представитель компании.

Собеседник РБК добавил, что банк пока не готов раскрывать детали проекта, однако отметил, что проект существенно затронет присутствие банка в социальных сетях. «Это не касается сообществ, а скорее перенос компетенций, части инфраструктуры, чтобы мы смогли стать полноценным банком в соцсетях, далеко выходя за рамки классического SMM, сформировав контуры банковского бизнеса в соцсетях», — уточнил он. «Для нас интересно максимально релевантно и гармонично присутствовать в современных молодежных медиа — таких как SnapChat», — добавил представитель Альфа-банка.

Он отметил, что в ближайшие три месяца банк собирается взять от двух до пяти тинейджеров, которые должны стать одними из ключевых персон, которые будут формировать будущее молодежного проекта, впоследствии их количество может существенно увеличиться. «По итогам работы «молодой команды» в банке должно быть сформировано новое, уникальное предложение для молодежи, запущен проект в SMM, изменены часть критичных внутренних процессов», — подчеркнул представитель банка. По его словам, подростки будут приходить на работу после учебы, на три часа в день. Их зарплата составит около 30 тыс. руб. в месяц.

В сообщении Альфа-банка на официальной странице во «ВКонтакте» отмечается, что желающим устроиться на работу необходимо до 10 октября прислать в компанию видео с рассказом о себе длиной не более двух минут.