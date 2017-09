Трамп на Генассамблее напомнил о своем небоскребе поблизости от ООН

Президент США Дональд Трамп начал выступление на Генассамблее ООН во вторник, 19 сентября, с упоминания принадлежащего ему небоскреба. Стенограмма выступления была опубликована сегодня на сайте Белого дома, внимание на этот эпизод первым обратило издание The Hill.

«Я действительно видел большой потенциал (для строительства жилого небоскреба Trump World Tower. — РБК) прямо через дорогу, и причина, по которой этот проект оказался таким успешным, по моему мнению, состоит только в том, что здесь находится штаб-квартира ООН», — сказал Трамп сразу же после приветствия.

После этого он поблагодарил постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, а также генерального секретаря организации Антониу Гуттериша и перешел к содержательной части своего выступления.

Trump World Tower — жилой небоскреб, принадлежащий Дональду Трампу. Он расположен на Манхэттене, на площади Объединенных Наций, через дорогу от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Его строительство началось в 1999 году и было завершено через два года.

Именно в этом здании, по данным The New York Times, The Washington Post и CNN, состоялся ряд встреч соратников Трампа с предполагаемыми агентами влияния России в США — адвокатом Натальей Весельницкой, пиарщиком Робертом Голстоуном, Полом Манафортом и другими.

Речь президента США в ООН 18 сентября стала первым выступлением Трампа в стенах этой международной организации. Он говорил о необходимости реформировать ООН, а также призвал поддержать разработанную по этому поводу США декларацию. О своей поддержке декларации заявили по итогам выступления Трампа 130 стран.