В Варшаве осквернили кладбище советских солдат

Памятники советским воинам в Варшаве (Фото: Алексей Панциков / ТАСС)

В Варшаве неизвестные исписали оскорбительными надписями памятники на мемориальном кладбище советских воинов. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

На разные части монументов краской были нанесены надписи «Шестерки Сталина», «Смерть врагам народа», «Вон из нашей страны».

По словам пресс-секретаря полиции района Мокотув Роберта Шумята, инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 сентября.

Руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев заявил ТАСС, что в связи со случившимся в Министерство культуры Польши направлено письмо с выражением протеста и заявлением о недопустимости подобных инцидентов.

Это не первый случай осквернения данного монумента. В марте 2017 года неизвестные нарисовали свастику на ступенях памятника на кладбище-мавзолее воинов Красной армии.

Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве было заложено в 1950 году. На площади 19,2 га захоронены 22 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши от войск Третьего рейха.