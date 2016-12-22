Во Внуково опровергли задержку рейсов из-за сбоя в обработке багажа

Задержек вылетающих рейсов в аэропорту Внуково из-за сбоя в системе сортировки багажа не произошло. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Прилетевшим пассажирам багаж выдается с задержками. Систему восстановили лишь в 11:15 мск.

Сбой программного обеспечения системы обработки и сортировки багажа произошел в воздушной гавани около 9:00 мск. Были привлечены дополнительные сотрудники и грузчики, они занимались обработкой багажа вручную.

На вопрос РБК о выходе из строя багажной системы аэропорта Внуково в пресс-службе аэропорта заявили, что «проблема была, но она решена».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта сообщал, что прилетевшим пассажирам выдают багаж с задержками до 30 минут.