ФАС проанализирует ранжирование ответов в Google и «Яндекс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ интернет-поисковиков Google и «Яндекс» на предмет преимущественной выдачи своих ресурсов в поиске в России. Компании предоставили регулятору информацию по данному вопросу, сообщила журналистам глава управления связи и IT ФАС Елена Заева в кулуарах международного форума «Неделя конкуренции», передает «Интерфакс».

Субъекты рынка, по словам Заевой, предоставили данные антимонопольной службе «буквально несколько дней назад». Google продлял срок предоставления информации и направил информацию совсем недавно, сейчас ее изучают, отметила представитель ФАС.

Антимонопольная служба запрашивала ответы на свои вопросы по поводу ранжирования (порядок показа сайтов в поисковой выдаче) ответов в поиске без привязки к делу Европейской комиссии (ЕК), подчеркнула она.

В июне текущего года ЕК в рамках антимонопольного дела оштрафовала Google на €2,4 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковиков. В сентябре IT-компания оспорила данное решение Еврокомиссии.

В августе «Яндекс» запустил новый алгоритм поиска на основе нейронных сетей. Эксперты считают, что это должно помочь компании увеличить на российском рынке отрыв от главного конкурента, Google.

Заместитель директора по исследованиям и разработкам группы компаний ABBYY Татьяна Даниэлян сообщала, что после внедрения новых алгоритмов поиска может измениться ранжирование. В этом случае пользователи будут чаще заходить на страницы, соответствующие их запросам, и конверсия сайтов может сильно возрасти.