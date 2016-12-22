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На юго-востоке Москвы взорвали банкомат Альфа-банка
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На юго-востоке Москвы взорвали банкомат Альфа-банка
Общество, 10:10
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На юго-востоке Москвы взорвали банкомат Альфа-банка

На Лермонтовском проспекте на юго-востоке Москвы неизвестные взорвали банкомат. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Это было ночью. Там повредили банкомат и похитили денежные средства. Сумма устанавливается. Ищем подозреваемых», — рассказали в ведомстве.

Вскрыт был банкомат Альфа-банка, рассказали в пресс-службе финансовой организации. «Сегодня ночью был взорван банкомат банка в отделении в зоне 24х7. Пострадавших нет. Сумма ущерба уточняется», — отметили в банке, добавив, что в настоящее время ведутся следственные действия.

В декабре 2016 года на северо-западе Москвы неизвестный взорвал банкомат, расположенный на Волоколамском шоссе, и похитил оттуда кассеты с деньгами. Предварительно грабитель закачал в корпус банкомата газ.

Теги: банкомат , Альфа-банк
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