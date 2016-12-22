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Суд впервые лишил владелицу «дальневосточного гектара» прав на участок
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Суд впервые лишил владелицу «дальневосточного гектара» прав на участок
Общество, 09:35
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Суд впервые лишил владелицу «дальневосточного гектара» прав на участок

Ванинский районный суд Хабаровского края отозвал право на земельный участок, которое было выдано жительнице поселка городского типа Ванино в рамках программы «Дальневосточный гектар». Это первый случай отзыва судом прав на участок, полученный по этому проекту. Отзыв «гектара» инициировали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявил представитель регионального штаба ОНФ Юрий Светличный. Об этом говорится в сообщении, которое поступило в РБК.

Права отозвали из-за того, что гектар попал на место общего пользования граждан. Участок площадью 419 кв. м находился в центре Ванино на Приморском бульваре. На его месте был «живописный сквер», это одно из самых оживленных мест в поселке, там находится отделение банка, магазины и аптека, отметил собеседник агентства.

Местная жительница, которая получила участок, планировала открыть там цветочный магазин. Однако, по словам Светличного, она может выбрать участок в другом месте либо обжаловать решение суда.

Юрий Светличный пояснил РБК, что обращение в отделение ОНФ в Хабаровском крае было инициировано жителями поселка в мае 2017 года. Активист рассказал, что право на участок получила 19-летняя жительница поселка Наталья Крумина, которая, скорее всего, является «подставным [номинальным]» владельцем гектара. «Когда мы к ней пришли, она стала звонить какому-то человеку, начала получать от него указание. На заседании суда мы его увидели, им оказался некий Эрик Березовский», — пояснил он.

Руководитель пресс-службы Ванинского районного суда Светлана Винокурова сообщила РБК, что решение об отзыве прав на «Дальневосточный гектар», который был выдан жительнице поселка, было принято 18 сентября.

«Требования прокурора удовлетворены, резолютивная часть вчера была оглашена. Мотивировочная часть решения изготавливается в течение пяти дней и будет размещена на официальном сайте суда», — сказала она.

Активисты ОНФ в Ванино выявили не менее 67 «сомнительных» участков, которые передали в пользование по программе «Дальневосточный гектар», добавил Светличный. Они также находятся в центре поселка недалеко от администрации и других социально значимых объектов.

Местные жители говорят, что выдача «дальневосточных гектаров» в Ванино «непрозрачна», сообщил представитель пресс-службы регионального ОНФ. Есть соответствующее обращение, под которым подписалось около 1,5 тыс. человек, подчеркнул он.

Активисты ОНФ заявили, что также «остается туманным» судьба участков, которые получили жители района имени Лазо на территории неработающего Хорского биохимического завода. Там в процессе разбирательства в ситуации активисты ОНФ обнаружили «несколько резонансных тем». Ситуация с собственниками в поселке Кругликово, где приусадебные участки раздали на «дальневосточные гектары», также не прояснена.

Инструкция РБК: как стать владельцем гектара на Дальнем Востоке
Общество

Закон о «дальневосточном гектаре» начал действовать с 2016 года. С 1 февраля подать заявку на получение земли на Дальнем Востоке могут жители всех российских регионов. Земля распределяется следующим образом: семья из двух человек может получить два гектара, из трех — три и т.д. Участок предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет, после чего нужно арендовать эту землю на 49 лет. После десяти лет пользования участок можно оформить в собственность.
Теги: Хабаровский край , «дальневосточный гектар» , Ванинский районный суд
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