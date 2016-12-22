В деле о хищении 2,5 млрд руб. у «Ростеха» появился новый фигурант

В деле организованного преступного сообщества (ОПС), члены которого подозреваются в хищении около 2,5 млрд руб. у госкорпорации «Ростех», появился новый фигурант — гендиректор «Внешторгсервиса» Алексей Лещинский. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, изначально гендиректор «Внешторгсервиса» (компания занимается продажей легковых автомобилей) проходил по делу в качестве свидетеля, однако после того, как в мае фигурантам дела о хищении вменили также создание и участие в ОПС, Лещинский в сентябре стал подозреваемым по обеим статьям Уголовного кодекса: особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создание или участие в ОПС (ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ). Тверской суд уже санкционировал арест гендиректора на два месяца.

О деталях дела против Лещинского не сообщается.

Экс-глав предприятий «Ростеха» — Московского конструкторского бюро «Компас» Мурада Сафина и ОАО «Промпоставка» Руслана Сулейманова — правоохранители заподозрили в хищении 800 млн руб. у госкорпорации в прошлом году. В ходе доследственной проверки сумма ущерба увеличилась до 2,5 млрд руб.

По версии следствия, ОПС была создана в 2008 году для хищения бюджетных средств со счетов «Компаса» за счет фиктивных контрактов с фирмами-однодневками. В сообщество входили экс-глава «Компаса» Сафин, глава аудиторской фирмы «Синай» Олег Чернов и аудитор компании Софья Макеева. Члены ОПС через фирмы-однодневки переводили средства на счета подставных организаций, которые, по данным следствия, были подконтрольны Чернову.

Кроме того, как сообщает следствие, экс-руководители МКБ «Компас» через ОАО «Промпоставка» Сулейманова по завышенным ценам приобретали запчасти и оборудование. Также фигурантами дела стали бывший замгендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрий Мануйлов, финдиректор фонда ветеранов войны в Афганистане САФА («Компас» являлся его главным спонсором) Екатерина Хлыстова. Все подозреваемые вины не признают.

При этом, как сообщает «Коммерсантъ», потерпевшей стороной по делу следствие признало подведомственную «Ростеху» компанию «Компас».