В ДТП Range Rover с верблюдом в Казахстане погибли пять человек

В Казахстане в ДТП с участием верблюда погибли пять человек. Об этом сообщает издание Nur.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента внутренних дел.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 19 сентября, в Алма-Атинской области, на участке трассы Западная Европа — Западный Китай. Автомобиль Range Rover, за рулем которого была 43-летняя жительница Алма-Аты, столкнулся с верблюдом и опрокинулся. Водитель и трое пассажиров погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.

В ДТП погиб и верблюд, его владелец пока не установлен.

В ноябре 2016 года в Кургане вышедший на проезжую часть верблюд спровоцировал столкновение двух автомобилей, писало издание Ura.ru. Животное принадлежит передвижному зоопарку, расположившемуся неподалеку от места происшествия.