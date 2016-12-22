В Турции совершили убийство из-за биткоинов

Полиция Турции задержала четырех человек, подозреваемых в убийствах из-за биткоинов. Об этом сообщает турецкий телеканала NTV.

Телеканал сообщает, что это первое в стране убийство из-за криптовалюты. По информации телеканала, 15 сентября в городе Кадрие в уезде Серик провинции Анталья в автомобиле было обнаружено тело 22-летнего мужчины Шукро Мерта Эрсои.

По данным полиции, Эрсои подключился к платежной сети bitcoin.org восемь месяцев назад. Позднее, пользуясь сервисом, он познакомился с одним из подозреваемых. Отмечается, что все подозреваемые работают в сфере туризма.

По данным следствия, подозреваемые задушили молодого человека и попытались разблокировать его телефон при помощи отпечатка пальца. Таким образом они хотели получить доступ к системе bitcoin.org с мобильного телефона жертвы и похитить его криптовалюту. Однако их попытки разблокировать телефон провалились. Позднее их задержала полиция.