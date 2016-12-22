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Тиньков потребовал от блогеров Nemagia 500 тыс руб.
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Тиньков потребовал от блогеров Nemagia 500 тыс руб.
Общество, 20:37
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Тиньков потребовал от блогеров Nemagia 500 тыс руб.

Представители владельца Тинькофф Банка Олега Тинькова и представители кемеровских блогеров YouTube-канала Nemagia Алексея Псковитина и Михаила Печерского провели досудебную встречу в Центральном районном суде Кемерово по иску банкира о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «РИА Новости».

Тиньков потребовал от блогеров компенсацию за моральный вред в размере 500 тыс. руб. за видеоролик, в котором Псковитин и Печерский выступили с критикой в адрес Тинькофф Банка и его владельца.

«Мы считаем, что данные сведения (видеоролик), помимо того, что они порочные, являются оскорбительными. Учитывая заявленные требования, мы представим доказательства и в конечном итоге будем просить удалить данную информацию с видеохостинга и обязательно компенсировать причиненный моральный вред», — заявил представитель Тинькова Александр Тодоров.

Представитель блогеров Ярослав Шеремет сообщил, что они также представили доказательства того, что опубликованная в ролике информация достоверна. «Кроме того, мы оспариваем сам факт распространения данной информации. В обосновании иска не указано самое важное — в чем конкретно отразилась на репутации господина Тинькова позиция, опубликованная в видеоролике, который является оспариваемым», — подчеркнул Шеремет.

Представитель Тинькова заявил, что банкир предлагал блогерам «помириться», если они принесут извинения и удалят «гадостные ролики» с канала. Однако блогеры, по его словам, никак не отреагировали на призыв Тинькова. «Учитывая, какой ажиотаж сложился сейчас вокруг этого дела, например, то, что публикуется с призывом дальнейшего распространения этого видеоролика, вряд ли это будет достигнуто», — заявил представитель Тинькова.

В свою очередь, представитель блогеров подчеркнул, что соглашение могло бы быть достигнуто, если бы Тиньков лично встретился с Псковитиным и Печерским в Кемерово. «Насколько я понимаю, на данный момент возможность заключения мира исключается. В целом я знаю позицию своих доверителей, в том случае если Олег Юрьевич согласится лично прибыть в Кемерово, они, может быть, смогут достигнуть какого-то соглашения», — добавил Шеремет.

Блогер Юрий Хованский 18 сентября «по рекомендации адвокатов» также удалил свои видеоролики о Тинькове. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». К своему посту он прикрепил претензию от Тинькова и фотографию выбитой входной двери в своей квартире. Он отметил, что остается при своем мнении, но не может выражать его публично. «Моя крепость выдержит налет десяти Калашниковых, но мне практически нечего противопоставить полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям», — написал Хованский. В начале сентября Роскомнадзор получил определение суда о блокировке ролика Nemagia о Тинькове.

Тинькофф Банк в конце августа подал иск к Псковитину и Печерскому о защите деловой репутации. После этого 13 сентября в квартиру к Псковитину «ворвались оперативники» для того, чтобы провести следственные действия «на основании какого-то уголовного дела». Об этом сообщил Печерский. Позднее 18 сентября стало известно, что Псковитина вызвали на допрос в Москву по делу о клевете против Тинькофф Банка.

Теги: Суд , Олег Тиньков , «Тинькофф банк» , Nemagia
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