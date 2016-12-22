На «Западе-2017» успешно запустили новую ракету комплекса «Искандер-М»

Министерство обороны произвело успешное испытание ракеты повышенной мощности для ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017». Об этом заявили в Минобороны России, сообщает Интерфакс.

Комплекс запустил ракету повышенной мощности с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области на максимальную дальность. Ракета преодолела 480 км и успешно поразила цель на полигоне «Макат» в Казахстане.

Ранее 18 сентября в ходе основного этапа учений на полигоне «Лужский» в Ленинградской области военнослужащие отразили «наступление» условного противника.

Согласно сценарию учений, военные отрабатывают отражение удара «западной» коалиции государств и «северной», в число которых входит Союзное государство России и Белоруссии. Военные нанесли удары по боевой технике и живой силе «противника» артиллерийскими и реактивными системами «Мста», «Акация», «Град» и «Сани».

Также Минобороны использовало самоходные установки с высокоточными снарядами «Краснополь» и «Смельчак» и ракетные комплексы «Точка-У», «Искандер-М» и РСЗО «Смерч». Кроме того, военные применили тяжелые орудия «Пион» калибром 203 мм.

Противовоздушную оборону выполняли зенитные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь», а также ЗРК «Стрела-10» и ПЗРК «Верба». Для обнаружения целей в воздухе военные применили малогабаритные РЛС «Гармонь».

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России, в частности бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-34, также нанесли авиаудары по условному противнику.

Учения стартовали 14 сентября и пройдут до 20 сентября. Президент Владимир Путин посетил «Запад-2017» 18 сентября.