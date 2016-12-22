Черных риелторов задержали после убийства пенсионеров в Архангельске

Задержаны шесть человек, подозреваемых в причастности к убийству двух пенсионеров с целью завладения их однокомнатной квартирой в центре Архангельска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Суд заключил подозреваемых под стражу. Несколько подозреваемых дали признательные показания и пожелали сотрудничать со следствием.

По данным СКР, утром 12 сентября около моста через реку Юрас в Архангельске были найдены тела 87-летнего мужчины, ветерана Великой Отечественной войны, и его 77-летней сестры. Судмедэксперты установили, что пенсионеры умерли не своей смертью.

По данному факту в управлении Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По подозрению в организации и совершении этого преступления были задержаны шестеро жителей областного центра. Следователи выяснили, что двое супругов (из числа задержанных), которые предоставляли риелторские услуги, предложили пенсионерам помочь продать квартиру, но те отказались. Подозреваемые решили убить их, чтобы заполучить недвижимость. Они нашли исполнителей убийства через двух пособников. Днем 11 сентября исполнители убили пенсионеров и сбросили их тела в реку Юрас.

Подозреваемые не успели завладеть квартирой убитых, так как их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов, отмечается в сообщении регионального управления СК.