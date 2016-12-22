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Автора ролика о Тинькофф Банке вызвали на допрос в Москву
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Автора ролика о Тинькофф Банке вызвали на допрос в Москву
Общество, 14:39
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Автора ролика о Тинькофф Банке вызвали на допрос в Москву

Алексея Псковитина, одного из ведущих YouTube-канала ​Nemagia, вызвали на допрос из Кемерова в Москву по делу о клевете против Тинькофф Банка. 19 сентября он должен явиться к следователю. Об этом на самом канале рассказал его соведущий ​Михаил Печерский.

Печерский рассказал, что Псковитину была вручена повестка, согласно которой он должен явиться 19 сентября в здание Главного управления МВД по Москве на Серпуховском Валу. Как указано в повестке, блогер направляется в Москву в качестве свидетеля. Однако, по словам Печерского, защита допускает возможность того, что статус Псковитина следователи изменят. «С адвокатом разговаривали — это сегодня свидетель, а завтра уже подозреваемый. То есть там, скорее всего, уже собираются сделать из Алексея подозреваемого по этому делу о клевете», — рассказал он.

​Источник РБК, знакомый с ходом дела о защите чести и достоинства Тинькофф Банка, подтвердил РБК вызов на допрос одного из создателей проекта «Немагия» Алексея Псковитина. «Да, его вызвали на допрос завтра. Он поедет сам. Потому что-либо так, либо его доставят. Его вызвали в качестве свидетеля», — пояснил источник.

Печерский рассказал, что после того как Тинькофф Банк обвинил блогеров в клевете, им поступают угрозы. «Постоянно сыпятся угрозы, у отца Алексея вскрыли дверь, у Юры Хованского (блогера, поддержавшего проект Nemagia. — РБК), там, где он зарегистрирован по прописке, ему взломали дверь. Недвусмысленные звонки нам происходят», — рассказал он. В связи с этим он обратился к подписчикам канала встретить прилетающий в Москву рейс из Кемерова, чтобы гарантировать безопасность блогеров.

Ролик, послуживший поводом для разбирательства, блогеры выпустили на своем канале 8 августа. В нем они критически рассказали о бизнесе Олега Тинькова, основателя Тинькофф Банка. 23 августа Тинькофф Банк подал иск о защите деловой репутации к блогерам. 4 сентября суд направил в Роскомнадзор определение, согласно которому ведомство должно заблокировать ролик и предотвратить его распространение до окончания судебного разбирательства.

В конфликте на сторону блогеров встал основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Он разместил ролик, ставший причиной разбирательства, на своей странице в социальной сети и предложил пользователям его распространить. К 18 сентября ролик набрал около 5,9 млн просмотров.

С обращением к блогерам выступил и сам основатель банка Олег Тиньков. Он предложил Псковитину и Печерскому извиниться и удалить «клеветнические, гадостные ролики». После этого, по словам Тинькова, он будет готов «помириться».

Теги: блогер , Тинькофф Банк , Nemagia
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