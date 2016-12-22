Путин поручил к 2018 году обнулить НДС на авиаперевозки для Калининграда

Президент Владимир Путин поручил к 2018 году обнулить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на пассажирские авиаперевозки для Калининградской области. Данный пункт содержится в списке поручений российского лидера по итогам августовского совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, опубликованном на сайте Кремля.
Правительство должно исполнить поручение до 1 января 2018 года.
В середине августа на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада Путин заявил, что Калининград надо субсидировать на 10% НДС либо вообще отменить этот налог в качестве исключения для Калининградской области. Он назвал Калининград «единственным анклавным» регионом страны. Президент тогда отметил, что отмена НДС для этого региона «будет плюсом» для инвесторов, граждан России, бизнесменов и силовых ведомств.
В начале августа врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов попросил в письме главу ФАС Игоря Артемьева проверить рост цен на авиабилеты по направлениям: Москва — Калининград — Москва и Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург. По словам врио главы региона, жители Калининградской области и жители других регионов России, которые имеют средний доход, не могут позволить себе летать в Калининград из-за слишком дорогих билетов, а также из-за недостаточного количества билетов по специальным тарифам.