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СКР проверит голодовку горняков в Забайкалье
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СКР проверит голодовку горняков в Забайкалье
Общество, 14:04
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СКР проверит голодовку горняков в Забайкалье

Следственный комитет проверит сообщения о невыплате средств бывшим работникам рудника в Забайкалье, из-за которого сотрудники предприятия начали голодовку. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Как сообщили в ведомстве, ​следователи опрашивают работников рудника и изымают документацию на предприятии. «По результатам проверки будет принято правовое решение», — подчеркнули в ведомстве.

О голодовке бывших сотрудников ООО «Дарасунский рудник» в поселке Вершино-Дарасунское стало известно 18 сентября. Изначально голодовку начали около 20 человек, позднее их число возросло до 30. По их словам, собственник предприятия не выплатил им средства, полагающиеся при сокращении.

До этого, в мае, на этом же руднике около 80 горняков отказались покидать шахту до выплаты им зарплаты. В ситуацию были вынуждены вмешаться губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. 18 мая стало известно о закрытии шахты из-за ее убыточности.

Теги: Следственный комитет , Забайкалье
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